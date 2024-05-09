مسؤول إسرائيلي: القرار الأمريكي نجح بحجب الأسلحة عن الاحتلال لخططها الهجومية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي بارز لم يذكر اسمه، قوله إن القرار الأمريكي بحجب الأسلحة عن إسرائيل بسبب خططها الهجومية في رفح "قد يجبر إسرائيل على تغيير خططها العملياتية".

ويضيف المسؤول، الذي لم تذكر الهيئة اسمه، أن إسرائيل قد تضطر إلى قيادة "اقتصاديات التسلح"، بمعنى الحفاظ على الذخيرة لديها لضمان عدم نفادها.

ويتناغم هذا التعليق مع تصريح الرئيس السابق للإنتاج والمشتريات الدفاعية في إسرائيل، الذي رفض الادعاء بأن إسرائيل "تستطيع التعامل من دون أسلحة أميركية".

وقال المسؤول السابق إن إسرائيل "مضطرة للحصول على أسلحة من مكان آخر".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

ولوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة "أصوات اليهود"، بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تعليق إرسال الأسلحة إلى تل أبيب.

وأضاف: "هناك العديد من الأميركيين اليهود الذين صوتوا للرئيس وللحزب الديمقراطي، والآن هم مترددون".

ويأتي التعليق في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا على رفح، رغم اعتراضات بايدن.

من ناحية أخرى، أثار منشور على منصة "إكس" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، كتبه للتعبير عن رضا حماس على الرئيس الأميركي جو بايدن، الجدل في إسرئيل.

وكتب بن غفير منشورا رمز فيه إلى "حب" حركة حماس للرئيس بايدن بعد تصريحات الأخير الذي هدد فيه إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح.

وكتب الوزير الإسرائيلي في منشوره "الساخر" كلمتي حماس وبايدن وبينهما "قلب أحمر".

وكان بايدن قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "لن تقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل"، موضحا: "لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

واستفز تعليق بن غفير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي بعد أن غرد "حماس تحب بايدن".

وقال لابيد في بيان: "إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل للخطر".

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.