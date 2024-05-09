البيت الأبيض: الهجوم على رفح لن يقرّب إسرائيل من تحقيق هدفها في تدمير حماس

أشار الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، الى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن نقل إلى نتنياهو معارضته المتكررة وبصورة مباشرة لأي عملية في رفح"، معتبراً أن "الهجوم على رفح لن يقرّب إسرائيل من تحقيق هدفها في تدمير حماس".

ولفت كيربي، الى أن "الولايات المتحدة تريد مساعدة إسرائيل في استهداف قادة حماس وإنشاء بنية حكومية بديلة"، مؤكداً أن "المحادثات مع إسرائيل بشأن رفح مستمرة، والولايات المتحدة لا تتخلى عن إسرائيل".