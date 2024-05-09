عاجل.. حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع الراهب التابع للاحتلال

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية .
حزب الله يشن هجومًا على مستعمرة كفرجلعادي ومحيطها
شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، شنت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 9-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.