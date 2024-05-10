تدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، عن "تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا ، دون وقوع إصابات أو أضرار".

ولفت بوغوماز، في بيان، الى أنه "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأكد "عدم وقوع إصابات أو أضرار"، مشيراً إلى أن "خدمات العمليات والطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث وتعمل هناك".