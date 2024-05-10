رئيس الإمارات بحث مع وزير خارجية تركيا بالجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشّاطئ في أبوظبي، وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، وبحثا في "تعزيز التّعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات، في إطار علاقاتهما الاستراتيجيّة والشّراكة الاقتصاديّة الشّاملة الّتي تجمعهما"، بحسب "وكالة أنباء الإمارات- وام".
ولفتت إلى أنّهما "استعرضا تطوّرات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي الإقليميّة والدّوليّة المبذولة في سبيل التّوصّل للوقف الفوري لإطلاق النّار في قطاع غزة، والاستجابة للأوضاع الإنسانيّة المتفاقمة في القطاع، مؤكّدَين في هذا السّياق ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليّاته تجاه الدّفع بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، على أساس حلّ الدّولتين؛ كونه السّبيل لإيجاد مستقبل آمن لشعوب المنطقة والحفاظ على الأمن والسّلم الإقليميَّين".
وأكّد بن زايد خلال اللّقاء، "دعم الإمارات لجميع الجهود الرّامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسّلام على المستويَين الإقليمي والدّولي".
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