شرف الدين للنشرة: لتاريخه لم تتوضح الرؤية بالنسبة للهبة الأوروبية وقد تكون من ضمن المساعدات السنوية السابقة

أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنه حتى تاريخه لم تتوضح الرؤية بالنسبة إلى الهبة الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى أنها قد تكون من ضمن المساعدات السنوية السابقة.

وفي هذا السياق، دعا إلى نهاية الأسبوع المقبل، أي ما بعد جلسة المناقشة البرلمانية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، كاشفاً أن إجتماع مجلس الوزراء المرتقب سيكون بعد جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ولفت شرف الدين إلى أنه بحسب البيان الموزع، بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين لبيروت، من قبل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، فإن دعم الإتحاد سيكزر على دعم الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون داخلياً والمجتمعات المضيفة، والمساعدة في الإصلاحات المحلية الملحة، لاسيما الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك في القطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، بالإضافة دعم إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتعزيز الدعم المقدم إلى الجيش.