عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في اليوم ال ٢١٨ من العدوان

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي لطائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بوصول جثامين 24 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الذي يتعرض لليوم الثالث على التوالي لقصف صاروخي ومدفعي كثيف.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة وسط مدينة غزة، بعشرات القذائف، ما أدى إلى تضرر المنازل بشكل كبير.

واستشهد سبعة مواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض، جراء استهداف طائرات الاحتلال عشرات منازل في جباليا، شمال قطاع غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في شارع السكة والمنطقة الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في الممتلكات.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة على منزل يعود لعائلة المصري في محيط مقبرة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأخرى استهدفت منزلا لعائلة القبط في محيط نادي بيت لاهيا.

وفي رفح، جنوب القطاع، قصفت طائرات الاحتلال حي السلام، ومحيط معبر رفح.