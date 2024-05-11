"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بصاروخ كروز مطوّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، عن استهداف قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بواسطة صاروخ "الأرقب"- كروز مطور، فجر السبت، وذلك "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكّدت الاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".
وتتواصل هذه العمليات تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34971 قتيلًا و78641 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، ومع التصعيد الإسرائيلي في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.
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