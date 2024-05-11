دعم سعودي للقطاع الصحي باليمن

يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم القطاع الصحي بمشروعات ومبادرات تنموية أسهمت في رفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظات اليمنية. وتتضمن المبادرات التي يقدمها البرنامج توفير خدمات الرعاية والوقاية، وتطوير رأس المال البشري، وخلق الفرص الوظيفية، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية. ويدعم البرنامج بشكل كبير القطاع الصحي، بدءًا من إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، فضلا عن دعمها بالخبرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات.



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