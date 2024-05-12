إسرائيل تقتحم قرية قبيا ومنطقة الدوحة في رام الله والضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قبيا غرب رام الله ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم وشرق قلقيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها .
ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية قبيا غرب رام الله ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم وشرق قلقيلية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها .
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية