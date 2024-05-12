افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة، بأن "بتاريخ 25- 04- 2024 وفي محلة المشرفية - امام المحكمة الشرعية الجعفرية، أقدم المواطن (م. م.، من مواليد عام ۱۹٦٨) وابنه (ع. م.) على الاعتداء بالضرب على المحامية (س. ا. ح. من مواليد عام ۱۹۷۷، لبنانية) وكيلة زوجة الثاني، وسرقا منها ملف دعوى طلاق وفرّا إلى جهة مجهولة".
واشارت الى ان "على الفور، باشرت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما والعمل على توقيفهما. نتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد (م. م.) في محلة المريجة. بتاريخ 03- 05- 2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة المذكورة. أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. م.)".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص شارك في سرقة ملف دعوى طلاق بعد الاعتداء بالضرب على محامية في محلة المشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.