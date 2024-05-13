تعطل الاتصال عبر الإنترنت في شرق إفريقيا ببسب تضرر كابلات تحت الماء

ياسر رشاد - القاهرة - تعطل الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا بسب كابلات متضررة تحت الماء وفق ما أعلنت منظمة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة شبكات الإنترنت.



وكانت تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررتا، وفق المنظمة.

وقالت "نتبلوكس" في منشور على موق ع التتواصل الاجتماعى "إكس": إن ذلك "يعزى إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة".

وبحسب وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، حدثت الأعطال في كابلات تربط موزمبيق بجنوب إفريقيا.

وقد تأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، وفق نتبلوكس. كما تأثرت سيراليون في غرب إفريقيا.

وقد عانت دول عدة في غرب إفريقيا وجنوبها انقطاعات مماثلة في منتصف مارس بسبب تلف كابلات.