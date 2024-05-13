سلام التقى وزير الصناعة البحريني: لضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات اللبنانية

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى "أنّني اجتمعت والوفد المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التّحضيري للقمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين في البحرين، مع وزير الصّناعة والتجّارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو والوفد المرافق".

وأشار إلى "أنّنا أكّدنا متانة العلاقات الثّنائيّة الّتي تربط البحرين بلبنان، وشدّدنا على أهمية تعزيز السبل الكفيلة بتوسيع آليات التعاون بيننا في كل المجالات، ولا سيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه البحرين على صعيد القطاع المصرفي والخدمات المالية".

وأوضح سلام "أنّني شددت على الوزير فخرو على ضرورة اعادة فتح الأسواق الخليجية للمنتجات اللبنانية، واعادة الحركة الطبيعية للتبادل التجاري بين لبنان والبحرين، لا سيما ان السوق الخليجية هي اكبر مستورد للمنتجات اللبنانية، تحديداً الزراعية".

وركّز على "أنّنا أكدنا أن الحوار المفتوح والإيجابيّ مع الدول العربية، يخلق بادرة أمل بين اللبنانيين والاشقاء العرب"، وذكر "أنّني قدّمت للوزير هدية تذكارية عبارة عن مجسّم لسفينة فينيقية، كرمز تاريخي للتجارة البحرية والانفتاح الذي يعتبر من اهم الخصائص الفينيقية".