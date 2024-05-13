أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه ضمن الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام لملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت قوة من "مركز صيدا الإقليمي" في الأمن العام بالتنسيق مع "شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي" في المديرية مداهمة لمحلين تجاريين في مدينة صيدا يديرهما سوريون بشكل غير قانوني حيث تم اقفالهما وختمهما بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص وتوقيف 5 سوريين لمخالفتهم شروط الإقامة أو العمل وسحب أوراق 10 آخرين لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأمن العام في صيدا أوقف 5 سوريين مخالفين وسحب أوراق 10 وختم محلين بالشمع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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