مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات ويمنعون مرورها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

هاجم مستوطنون اسرائيليون متطرفون شاحنات مساعدات إنسانية بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.

وأظهرت مقاطع مصورة، متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مستوطنين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض.

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن أن ما تسمى عناصر "الأمر 9" ومتظاهرين آخرين منعوا شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا.

و"الأمر 9" هي مجموعة يمينية إسرائيلية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.