مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع سطّروا 4 محاضر ضبط بحق محلات حلويات

تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع أعمال المراقبة في الفرزل ونيحا والمدينة الصناعية وفي بعلبك. وسطّر المراقبون 4 محاضر ضبط بحق محلات حلويات بسبب صدور نتائج عينات قشطة غير مطابقة للمواصفات.

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