معلومات الجديد: بري يعمل على مسودة توصية موحدة لمجلس النواب حول ملف النزوح السوري

ذكرت معلومات قناة "الجديد" بانه بعد انتهاء النائب علي حسن خليل من جولة اتصالاته مع الكتل النيابية حول ملف النزوح السوري، سيضع مسودة التوصية الموحدة الثلاثاء وسيسلمها لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الاربعاء برؤية وطنية وبأقل شعبوية ممكنة.

واشارت معلومات "الجديد" الى انه بعد جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية سيتداعى النواب الى اجتماع مفتوح لوضع التصور التوافقي للتوصية، ويحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على حث كل الكتل لانتداب ممثلين عنها والمشاركة في صياغتها.