البنتاغون: وزير الدفاع الاميركي بحث مع نظيره الروسي استئناف الاتصالات العسكرية

كشفت وزراة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف هاتفياً أمس الثلاثاء وناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، للصحفيين، أن أوستن هو من بدأ المحادثة وأنها كانت أول مكالمة بين أوستن ونظيره الروسي منذ آذار 2023.
لفت الى ان "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".
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