المطران عودة افتتح مركز العناية بالثدي في مستشفى القديس جاورجيوس

إفتتح متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، مركز العناية بالثدي (Breast Care Center) في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، في حضور ممثل وزير الصحة العامة جوزف الحلو، محافظ مدينة بيروت مروان عبود، نقولا نحاس، نقيب الصيادلة جو سلوم، وعدد من الأطباء ومدراء المدارس الأرثوذكسية في بيروت.

وشدد الحضور، على "إلتزام هذا المركز بالنهج المتعدد الإختصاصات الذي سيؤمن لجميع النساء إمكان الحصول على رعاية متكاملة، يقدّمها نخبة من الأطباء المتعددي التخصصات في علاج أمراض الثدي، إضافة إلى التقنيات المتطورة والخدمات التشخيصية المعتمدة في هذا المركز التي ستساعد في الوصول إلى أدق تشخيص طبي ووضع خطط علاج تناسب كل مريضة مما يساهم في إختصار الوقت ويخفف القلق خلال رحلتها نحو الشفاء".