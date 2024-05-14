تعطيل العمل بسفارة فلسطين بالقاهرة بدءا من اليوم.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت سفارة فلسطين بالقاهرة، عن تعطيل العمل بكافة معاملات المواطنين بالسفارة بجمهورية مصر العربية بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو حتى الخميس 16 مايو، ولمدة ثلاثة أيام متتالية؛ وذلك نظرا لإتمام إجراءات نقل مقر السفارة من حي الدقي إلى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه يستأنف العمل بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الجديد بدء من يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو بدء من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك في العنوان التالي: 2/24 القطاع الرابع – مركز المدينة – اللوتس الشمالية – التجمع الأول- القاهرة الجديدة- مقابل الجامعة الأمريكية

وتعرب سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية عن خالص تقديرها لأبناء شعبنا وتفهمهم لهذه الاجراءات اللوجستية؛ وحرصا منها على تقديم الخدمة بشكل أفضل وأيسر، كما تتوجه بالدعاء بالرحمة لمن فقدنا من الشهداء الأبرار، والصبر والسلوان لذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، والحرية لأسرانا البواسل، وأن يحفظ الله شعبنا في كل أماكن تواجده.