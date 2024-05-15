100 طن من التمور هدية السعودية لغينيا وبنجلاديش

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وسلم المركز هدية المملكة لبنجلاديش البالغة 75 طنا من التمور، وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين عيسى بن يوسف الدحيلان، بحضور مجموعة شخصيات من الجانب البنجلاديشي ضمت ممثل وزارة الخارجية أنيك داس وممثل وزارة الداخلية محمد محبوب العلم وممثل إدارة الكوارث والإغاثة أنجان.
في المقابل، تضمن هدية المملكة لغينيا الاستوائية 25 طنا من التمور، وتسلمها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا الاستوائية الشيخ خوان زكريا أوندو، وذلك في العاصمة مالابو.
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