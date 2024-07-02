شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 136 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 11606 نقطة، وبتداولات بلغت 6.390 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 315.310 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.069 تريليون ريال.انخفضت أسهم 136 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 87، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، ليفا، وسماسكو، والاتحاد، وأديس، وميدغلف للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والعربي، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، والصقر للتأمين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 26108 نقطة، وبتداولات بلغت 32.939 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.358 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.242 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.