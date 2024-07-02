بالفيديو- تامر حسني يفاجئ عروسًا من خلف المرآة في حفل زفافها…اإليكم ردّ فعلها

يتابع الفنّان المصريّ، تامر حسني، إحياء العديد من حفلات الزفاف الناجحة، خلال موسم الصّيف في مصر ومختلف الدّول العربيّة.

في هذا السّياق، أثار مقطع فيديو تمّ تداوله في الساعات القليلة الماضية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ لعروس فاجأها “حسني” يوم زفافها، إذ ظهرت العروس التي تُدعى مريم، وهي تهتمّ بإطلالتها في غرفتها ليفاجئها “حسني” .من وراء المرآة، فما كان منها إلّا أن غمرته بحرارة كبيرة معبّرة عن سعادتها برؤيته. (شاهدوا الفيديو)

كما انتشر للعروس نفسها، فيديو آخر ضمن حفلة زفافها وهي ترقص مع “تامر” وتشاركه العزف على “الدربكة” وتحرص على التقاط الصور التذكاريّة معه، اضافة الى صور جمعت العروس وزوجها مع تامر.

من جهّته، شارك “حسني”، متابعيه عبر “إنستاستوري” عدّة لقطات من حفل الزفاف، لافتًا إلى أنّه جاء مسافة طويلة مباشرة من مصر ليكون جزءًا من حفل زفاف مريم المميّز، لأنّ عريسها الألمانيّ مارك أراد أن يفاجئها لأنّها تحبّ أغاني تامر حسني منذ صغرها.

على صعيد الأعمال الفنيّة، أعلن تامر حسني مؤخّرًا عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد “ري ستارت” الذي تشارك في بطولته الممثّلة المصريّة هنا الزاهد والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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على صعيد الحفلات، يعود تامر حسني الى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفل فنّيّ من المقرٍّر أن يقام في “الفوروم دي بيروت” يوم السبت ٣ آب/اغسطس ٢٠٢٤.