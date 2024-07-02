انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وحرب غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، توماس باغير".

وأضاف: "بحث الأعرجي مع باغير، تعزيز العلاقات بين العراق وألمانيا وسبل تمتينها وفي المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".



وأشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد الدولي والحرب في غزة، وأهمية ان يأخذ المجتمع الدولي دوره في إنهاء هذه الحرب، بما يسهم في استقرار المنطقة والعالم".