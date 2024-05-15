شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان، إن الطائرة بوينج 757 ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة.

ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب. التحقيق في الحادث وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

وعقد ترامب تجمعا حاشدا في وايلد وود بولاية نيوجيرزي يوم السبت، ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في نحوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.