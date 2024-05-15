عدوان: المدخل لترحيل السوريين المتواجدين بشكل غير شرعي لبلدهم ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أنّه "أصبح من الواضح لدى الجميع أننا أمام وجود غير شرعي للسوريين".
ولفت، خلال جلسة البرلمان لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري، إلى أنّ المدخل لترحيل النازحين السوريين المتواجدين بشكل غير شرعي إلى بلدهم "يجب أن ينطلق من مبدأ ممارستنا السيادة"، موضحًا أنّ "السيادة يجب أن تمارس على سوريا كما تمارس على أميركا ودول أخرى واليوم سيادتنا لا تمارس لا على سوريا ولا على (NGOS) ولا على مفوضية اللاجئين (UNHCR)".
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