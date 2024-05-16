الدوما الروسي: أوكرانيا تجر الولايات المتحدة وواشنطن إلى حرب كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تجر الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى حرب كبرى.

وحذر فولودين، من أن استخدام الأسلحة الأمريكية والأوروبية لمهاجمة المدن الروسية سيتطلب استخدامنا أسلحة أكثر قوة للرد على تلك الهجمات.

وطالب رئيس مجلس الدوما الروسي، القادة الغربيين بتحمل وفهم مسؤولياتهم لتجنب وقوع كارثة عالمية كبرى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الحرجة التي واجهها الجيش الأوكراني على جبهة الحرب، وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.