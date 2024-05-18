شكرا لقرائتكم خبر عن مزيد من الضحايا.. هجوم روسي جديد على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب 28 آخرون في هجوم روسي بقذائف موجهة على خاركيف الأوكرانية.

وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لكن الضربات أصبحت أكثر كثافة في الأشهر القليلة الماضية مستهدفة البنية التحتية المدنية والطاقة.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم موسكو بالسعي لتحويل المدينة إلى أنقاض.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا، لكن الآلاف قتلوا وأصيبوا في غزوها المستمر لأوكرانيا منذ 27 شهرا.

