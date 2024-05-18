خالد مشعل يطالب الدول العربية والإسلامية بتشكيل جبهة سياسية تواجه إسرائيل وأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس حركة حماس الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، بأن "المقاومة في غزة، أعادت التموضع في كل مكان"، مؤكدا أنها "بخير"، بحسب قوله.

وأكد مشعل، في تصريحات له، أن "المقاومة أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة إسرائيل وتفكيك المشروع الصهيوني"، مشيرا إلى أن "العدو يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور 8 أشهر على المعركة".

وأضاف: "نريد من جماهير أمتنا غضبا متواصلا يوقف هذا العدوان وطوفانا لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية"، مطالبا الدول العربية والإسلامية بـ"تشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه الصهاينة والإدارة الأمريكية"، بحسب قوله.

وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر الأول 2023.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عمالًا من قطاع غزة في بلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عمالًا من قطاع غزة من داخل عمارة سكنية بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، كما فتشت عددًا من منازل المواطنين.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35303 منذ اندلاع الحرب:

في سياق آخر، كانت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة، بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلًا و56 جريحًا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة شهور.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكان الدفاع المدني في غزة قال في وقت سابق إن طواقمه تمكنوا من انتشال جثامين 3 قتلى وعدد من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، فجر أمس الجمعة.