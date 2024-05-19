شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: جنودنا دمروا أكثر من 20 وحدة من مدرعات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

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غارة جوية على منطقة سكنية في خاركيف

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني، فولاديمير زيلينسكي، إن "جنودنا دمروا أكثر من 20 وحدة من مدرعات الاحتلال".وذكر أن ثقة القوات الأوكرانية ارتفعت، ولاسيما في منطقة خاركيف، لكن وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن قواتها سيطرت على بلدة ستاريتسيا في منطقة خاركيف.وذكر زيلينسكي "يخسر المحتل جنود المشاة وعتاده وهي خسارة ملموسة على الرغم من أنه كان يعول على تقدم سريع على أرضنا كما حدث في 2022".وأوضح أن القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا في محيط مدينة تشاسيف يار في منطقة دونيتسك شرق البلاد، ويُنظر إلى المدينة على أنها هدف رئيسي للحملة الروسية.وكان ممثلو الادعاء الأوكرانيون قالوا إنهم يحققون في غارة جوية على منطقة سكنية في خاركيف، أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وفتى يبلغ من العمر 16 عاما.وفي مدينة فوفشانسك على بعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود الروسية، قال المدعي العام الإقليمي إن القصف الروسي أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين.وأصيب رجلا يبلغ من العمر 59 عاما أيضا في بلدة أوكراينسكي، وفي بلدة ستانيسلاف بمنطقة خيرسون الجنوبية، قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن غارة روسية بطائرة مسيرة تسببت في مقتل رجل وإصابة امرأة.