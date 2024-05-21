ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة طوباس، أنّ "مقاتلينا تصدّوا فجر اليوم لقوّات الاحتلال بشكل مباشر في أكثر من محور، تركّزت في منطقة شارع الثغرة ومحيط الجامعة ومنطقة جامع السلام ومفرق طمون، بصليات كثيفة من الرّصاص".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "إحدى مجموعاتنا تمكّنت من تفجير مركبة مفخّخة قد أُعدت مسبقًا، في آليّات الاحتلال من مسافة صفر، ممّا أدّى إلى إعطاب آليّة وإلحاق أضرار مباشرة بها"، لافتةً إلى "أنّنا فجّرنا عددًا من العبوات الناسفة في آليّات الاحتلال في منطقة شارع الثّغرة، ممّا أدّى إلى إلحاق أضرار بالغة في إحدى الآليّات".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس"- كتيبة طوباس: تصدينا فجرًا لقوات الاحتلال في محاور عدة بصليات من الرصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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