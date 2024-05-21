بث مباشر.. تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقديمخدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدملكم البث المباشر لجنازة إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني ومرافقيه، وذلك نقلا عن قناة "القاهرة الإخبارية".

ولقى إبراهيم رئيسي مصرعه، الأحد الماضي، بعد تحطم مروحية كانت تقله ورفاقه من المسئولين الإيرانيين فى منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران.

ويتولى الآن رئاسة إيران بشكل مؤقت محمد مخبر النائب الأول للرئيس.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.