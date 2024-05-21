الرئاسة السورية تعلن تشخيص إصابة قرينة بشار الأسد بسرطان الدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد، قرينة الرئيس بشار الأسد، بسرطان الدم أو "اللوكيميا".

وقالت الرئاسة السورية في بيان لها إنه "تمّ تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)"، مضيفةً أنها "ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب" و"ستبتعد عن العمل المباشر".

وكانت أسماء الأسد (48 عاما) قد تعافت بشكل تام من إصابة بمرض سرطان الثدي قبل نحو 5 سنوات.

وفي أغسطس 2019، أعلنت أسماء الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وأكدت أسماء الأسد خلال المقابلة: "رحلتي انتهت.. الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

وفي أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم سرطان الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.