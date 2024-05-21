الخارجية القطرية: لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة

اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، "إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مشيرا الى أن "الاعتداء على قوافل المساعدات لغزة يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها".

ولفت الى اننا "لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة، فنحن لسنا طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية". واوضح أن "حتى الآن ليس لدينا تحديث عن حالة الجمود بشأن مفاوضات غزة. حالة الجمود الراهنة في الوساطة لا تمنعنا من استمرار التواصل مع الأطراف المعنية"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة". واكد ان "من السابق لأوانه أن نعلق على قرار المدعي العام لكننا ندعم النهج العام للمحاسبة".

وذكر أننا "لسنا طرفا في نظام روما الأساسي ولكننا ملتزمون بدورنا في المجتمع الدولي"، معتبرا أن "التصعيد في رفح غير مقبول ويساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف"، مشددا على اننا "سنواصل الوساطة في غزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين. هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات". واضاف، "موقفنا واضح من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في الضفة".