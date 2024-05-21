وهاب: المطلوب إحياء المثلث السعودي السوري المصري الذي كان يشكل ضمانة الأمن العربي

اشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الى ان "الوضع الصعب في منطقتنا والذي يبدو بأنه مرشح للإستمرار خلال الأشهر المقبلة قبل الرسو على تسوية، يستدعي تحركاً عربياً مختلفاً حتى يجلس العرب على الطاولة".
ورأى في تصريح، أن "المطلوب إحياء المثلث السعودي السوري المصري الذي كان يشكل ضمانة الأمن العربي على أن تنضم إليه دول أخرى فيما بعد".
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