الجيش الأوكراني: دمرنا آخر سفينة صواريخ روسية في شبه جزيرة القرم

اعلن الجيش الأوكراني اليوم إنه دمر في عملية نفذها مطلع هذا الأسبوع آخر سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ كروز، كانت متمركزة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو.

واوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم، بانه "وفقا لمعلومات محدثة، ضربت قوات الدفاع الأوكرانية سفينة تسيكلون المسلحة بصواريخ من مشروع 22800 الروسي في سيفاستوبول ليلة 19 أيار".

واكدت البحرية الأوكرانية في وقت لاحق في بيان إن السفينة "دُمرت".

وذكرت تقارير أن الجيش الأوكراني نفذ هجوما بعيد المدى دمر كاسحة ألغام تابعة للبحرية الروسية يوم الأحد وأن الجيش يحتاج إلى مزيد من الوقت لتأكيد ما وقع من أضرار أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أن قواتها أسقطت تسعة صواريخ أميركية من طراز أتاكمز فوق شبه جزيرة القرم. وقال ميخائيل رازفوزهاييف، الحاكم المعين من قبل روسيا، إنه لم يصب أحد في الهجوم لكن بعض المباني السكنية لحقت بها أضرار.