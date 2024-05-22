إصابة زوجة الرئيس السوري بالسرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئاسة الجمهورية السورية إصابة أسماء الأسد زوجة بشار الأسد بسرطان الدم، وقالت في بيان أمس «إنه وبعد ظهور أعراض وعلامات سريرية تبعتها سلسلة من الفحوصات تم تشخيص إصابتها بمرض (لوكيميا الدم)». وستخضع أسماء الأسد لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

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