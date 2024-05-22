الحوثيون يعترفون بسقوط 7 ضباط أمام الشرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملف عملية السلام ووقف الحرب بين أطراف الصراع في اليمن، ووقف هجمات الحوثيين البحرية، حراكا دوليا وأمميا نشطا، لإعادة تنشيط المفاوضات السياسية المتعثرة بهدف التوصل لاتفاق على خارطة الطريق لإحلال السلام الشامل في اليمن.

ويبدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن؛ تيموثي ليندركينغ، جولة خليجية جديدة لمناقشة آفاق إرساء السلام في اليمن ووقف هجمات الحوثيين البحرية، بعد أيام من زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارته الرياض ولقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وسفراء السعودية والإمارات والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن محمد الجابر.

وناقش المجتمعون آفاق السلام في اليمن وسبل استدامة دعم المنطقة والدفع بالوساطة الأممية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، «إن المبعوث ليندركينغ يسافر هذا الأسبوع إلى الخليج، لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به».

وأفاد البيان أن جولة المبعوث الأمريكي ستشمل كلا من السعودية والإمارات وعمان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول وبقية الشركاء الإقليميين «لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني».

وأشار إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة.

وجدد البيان دعم الولايات المتحدة لإرساء السلام الشامل والدائم في اليمن، وأهمية تكثيف الجهود الأممية وانخراط أطراف الصراع فيها من أجل إنهاء سلمي للصراع المزمن في البلاد.

ويأتي هذا الحراك وسط تصعيد مليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال بمأرب وحيفان جنوبا، حيث اعترفت جماعة الحوثيين بسقوط ما لا يقل عن 7 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، في مواجهات مع القوات الحكومية خلال الثمان والأربعين ساعة الماضية، وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين فقد شيعت الجماعة جثامين 7 من مقاتليها في اليومين الأخيرين وعلى دفعتين، لعدد سبعة مسلحين.

من جهة أخرى أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) في أجواء محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وقال سريع في بيان «إن المسيرة الأمريكية كانت «تقوم بمهام عدائية» قبل إسقاطها، مشيرا إلى أنه جرى استهدافها بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

وأضاف «إن إسقاط الطائرة جاء بعد أيام فقط من إسقاط طائرة من نفس النوع في أجواء محافظة مأرب».

وأضاف سريع أن الطائرة تعد الطائرة الخامسة التي يم إسقاطها خلال عمليات الجماعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في أبريل الماضي سقوط طائرة مسيرة أمريكية من نوع (إم.كيو9) في محافظة صعدة بشمال اليمن.

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