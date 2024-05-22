خامنئي يؤم الصلاة على جثامين رئيسي ورفاقه في طهران

أمّ المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي صلاة الجنازة، في العاصمة الإيرانية طهران، على جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، الذين قضوا في حادثة تحطم الطائرة المروحية.
وتجمّع الإيرانيون في وقت مبكر في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، حيث تجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها
وتنطلق المواكب التي ستشارك فيها شخصيات أجنبية بارزة، من جامعة طهران إلى ساحة إنقلاب الشاسعة في وسط المدينة، وفقا للإعلام الرسمي.
وبدأت الثلاثاء مراسم تشييه الرئيس الإيراني الراحل وأعضاء الوفد المرافق له الذين قضوا معه، بمشاركة حاشدة من المشيعين الذين ارتدوا اللباس الأسود في مدينة تبريز وفي قم.
ومن طهران، ستنقل الجثامين إلى محافظة خراسان الجنوبية قبل نقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي في شمال شرق البلاد، حيث سيوارى الثرى الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا.
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