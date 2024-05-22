باكستان تستعد لموجة حر شديدة بإنشاء أكثر من ألف مخيم لإغاثة المتضررين

ابوظبي - سيف اليزيد - أنشأت باكستان نحو ألف مخيم في جميع أنحاء اقليم السند الجنوبي تحسباً لموجة حر شديدة، وفق ما أفاد مسؤولو إدارة الكوارث في البلاد الثلاثاء.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أجزاء من ريف السند.

وقال أجاي كومار مساعد مدير هيئة إدارة الكوارث الإقليمية "أُنشئت هذه المخيمات لتقديم الإغاثة للمتضررين وللمساعدة في الحد من حالات ضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة".

أضاف أن المخيمات "مجهزة بأماكن للراحة ولتقديم المياه والجلوكوز للناس عند الحاجة".

وستؤثر موجة الحر على معظم أنحاء باكستان خلال الأسبوع المقبل.