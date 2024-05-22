استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ستة فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي عنيف استهدف شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أحد المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة.

في سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في عمق مخيم جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال المئات من المنازل، ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن دبابات الاحتلال اجتاحت بالكامل الخليج 365 الشرقية والوسطى من مخيم جباليا، وأحرقت عشرات المنازل والمحال التجارية التي تعد العمود الفقري للحركة التجارية لشمال القطاع، فيما واصل الاحتلال حصاره لمستشفى العودة وكمال عدوان، وحرم المرضى والجرحى من الوصول إلى تلك المستشفيات، وسط قصفٍ مدفعي مكثف طال مرافق تلك المستشفيات ومحيطها.