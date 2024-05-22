عاجل.. أيرلندا وإسبانيا تعترفان بدولة فلسطين رسميا: الحل الوحيد للسلام

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت أيرلندا وإسبانيا اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعلن سيمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي، خلال مؤتمر صحفي، اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وقال هاريس: "أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة".

وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للسلام، وإنهاء العنف في المنطقة.

ودعا هاريس إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات لحل الأزمة الإنسانية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.

وقال سانشيز، في كلمة له في البرلمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين "للخطر ويواصل تدمير غزة".

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى "أننا شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وشدد سانشيز على أن "التهديدات الخارجية لم تتراجع لكن سنواجهها عبر الآليات الديمقراطية".