القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة، الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.