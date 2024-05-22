وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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