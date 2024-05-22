مفرزة النبطيّة القضائيّة أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم ابتزاز إمرأة وتهديدها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد المواطنين بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ابتزاز امرأة وتهديدها، وأودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

وفي هذا الإطار، دعت قوى الأمن الداخلي إلى عدم التّردّد في الإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التّهديد، أو التّحرّش أو الاعتداء الجنسي وبخاصة على النساء والقصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا آخرين.