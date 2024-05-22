"حزب الله": استهدفنا موقعي البغدادي والسماقة ومبنىً يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة كفار جلعادي

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من ‏بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، و‏مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية".‏