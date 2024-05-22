أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ومبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعي البغدادي والسماقة ومبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة كفار جلعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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