إسبانيا تدعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة مع شبكة CNN: "بالطبع، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة التي ندعم بها محكمة العدل الدولية، فنحن نقدم التمويل للمحكمة حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها. طرح المدعي العام هذه القضية للمناقشة.. والمحكمة في إسبانيا ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية، وسيحدث نفس الشيء مع قرارات محكمة العدل الدولية. وسوف نلتزم بأي قرار تتخذانه".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة".

إعادة تكليف قائد شرطة الجامعة بكاليفورنيا لسوء تعامله مع تظاهرات المؤيدة لفلسطين

أعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس إعادة تكليف قائد شرطة الجامعة بمهام أخرى في أعقاب انتقادات لتعامله مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين الأخيرة في حرم الجامعة.

وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات الاستراتيجية، في بيان صدر الأربعاء، إنه تمت إعادة تكليف قائد الشرطة جون توماس بمهام أخرى مؤقتا يوم الثلاثاء "في انتظار فحص عملياتنا الأمنية".

وذكرت صحيفة ديلي بروين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن توماس قال في رسالة نصية إلى صحيفة الحرم الجامعي: "كان هناك الكثير من الأمور يحدث، وعلمت في وقت متأخر من أمس أنه تمت إعادة تكليفي بمهام أخرى مؤقتا".

يأتي ذلك عقب إعلان جامعة كاليفورنيا في 5 مايو عن إنشاء منصب كبير لمسؤولي السلامة، الجديد، للإشراف على العمليات الأمنية في الحرم الجامعي.

قال توماس لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" في أوائل شهر مايو إنه فعل "كل ما في وسعه" لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة الطلاب خلال أيام الصراع التي هزت جامعة كاليفورنيا.

لكن رده كان عرضة لانتقادات شديدة ودفع رئيس الجامعة جين بلوك إلى إصدار أمر بمراجعة الإجراءات الأمنية في الحرم الجامعي.

وأعلن بلوك بعد ذلك أن ريك برازيل، قائد شرطة سكرامنتو السابق، سيرأس مكتبا جديدا لسلامة الحرم الجامعي والذي سيشرف على قسم شرطة جامعة كاليفورنيا.

الرئيس التركي: لن تتوقف المجازر فى قطاع غزة مع استمرار دعم الغرب للاحتلال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجزرة في قطاع غزة لن تتوقف طالما تدعم الدول الغربية إسرائيل.

وقال الرئيس التركي في كلمة خلال حفل توزيع جوائز الخير الدولية في أنقرة: "أولئك الذين يقدمون الدعم اللوجستي والعسكري للمحتلين ليسوا أقل مسؤولية عن إراقة الدماء في غزة من المحتلين أنفسهم. لا تظنوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية مقتل الأشخاص المساكين في غزة! ولا تظنوا أن الظالمين سيفلتون بفعلتهم أبدا، الدم في غزة موصوم على جبين المحتل".

وأشار إلى أن حركة "حماس" سبق أن أعلنت قبولها اقتراح وقف إطلاق النار.

وأضاف: "لكن إسرائيل استمرت في التصرف بتعنت، ولم تكتف الإدارة الإسرائيلية بذلك، بل كشفت عن نواياها الحقيقية من خلال مهاجمة رفح، الملجأ الأخير للمدنيين، وطالما أن القوى الغربية تدعم نتنياهو، على الرغم من كل فساده وتهوره فلن يتم وقف المذبحة في فلسطين".

وتابع: "يعمل نتنياهو على تأجيج معاداة السامية لإطالة عمر حياته السياسية غير آبه بتعريض سلامة مواطنيه للخطر. وإذا استمر في مسعاه، فإن عالمنا سيكون معرضا لصراعات جديدة".

الخارجية القطرية.. جهود وساطة قطر ومصر مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري أن "جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل تبادل الأسرى والمحتجزين ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح أن "قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في جهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة".

كما شدد على "ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع".

هذا وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي تعليق على تقرير "سي إن إن" أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من "محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأوضح أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".