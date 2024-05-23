سفير السعودية لدى اليابان: توافق في السياسات العامة بين الرياض وطوكيو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير السعودية لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر، أن العلاقات بين السعودية واليابان مميزة جدا، متوقعا المزيد من الازدهار لها في المرحلة القادمة، وسيكون هناك توافق أقوى في السياسيات العامة على كافة الجوانب.

وقال الدكتور غازي بن زقر - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم /الخميس/ - إن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الياباني في طوكيو أول أمس /الثلاثاء/ كانت فرصة متميزة لاستعراض ومناقشة عدد من القطاعات.

وأوضح أن المنتدى شهد حضورا قويا من الجانبين، وشمل على العديد من الطاولات المستديرة، وكان النقاش بها مركزا جدا، حيث كان هناك طاولة مستديرة خاصة بكبريات الشركات وطاولة آخرى مختصة بالترفيه، وطاولة مختصة بالقطاع المالي وتطويره.. مضيفا أن هذه الطاولات المستديرة تنعقد ضمن منتدى كبير، وتساعد على التركيز على المحاور الأساسية الأهم في تطوير العلاقة المطلوبة بين الجانبين السعودي والياباني، وتحديدا فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار.

وكانت السعودية واليابان، قد عقدتا أول أمس /الثلاثاء/، منتدى أعمال ثنائيا في طوكيو؛ لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى.

في خطوة تحذيرية .. الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان

أجرى الجيش الصيني اليوم الخميس تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان بمشاركة القوات البحرية والجوية ، في خطوة تحذيرية لما تقوم به قوى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الشرقي الصيني لي شي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إنه تم تنظيم القوات العسكرية بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية ، لإجراء التدريبات المشتركة، التي تحمل الاسم الرمزي "السيف المشترك-2024 أيه"، من اليوم الخميس إلى الغد .

وأضاف أن التدريبات تركز على دورية مشتركة للاستعداد القتالي البحري والجوي، والسيطرة المشتركة والشاملة على ساحة المعركة، وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية، لافتا إلى أن التدريبات تشمل دوريات للسفن والطائرات تقترب من المناطق المحيطة بجزيرة تايوان وعمليات متكاملة داخل وخارج سلسلة الجزيرة لاختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة.

وأشار المتحدث إلى أن التدريبات التي تجري في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجزر كينمن و ماتسو و ووتشيو و دونغيين، تعد بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى "استقلال تايوان"، وتحذير شديد ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.

وتعد حركة استقلال تايون حركة سياسية تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي رسمي بتايوان كدولة مستقلة ذات سيادة ومعارضة لمبدأ صين واحدة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى العودة في جباليا ويجبر الطواقم الطبية على مغادرته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا، شمال قطاع غزة، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، بعد حصار دام أربعة أيام.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم.

وأضافت المصادر "تبقى في المستشفى 14 موظفا، برفقة 11 مصابا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".

وأشارت المصادر إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.