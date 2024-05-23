اجتماع لمسؤولين من "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد" و"أنصار الله" مع سلامي وقاآني في طهران

عقد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس اسماعيل قاآني، في العاصمة الإيرانية طهران، اجتماعًا مع مسؤولين من "حزب الله" وحركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "أنصار الله"، على هامش مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.

وشارك عن "حزب الله" نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعن "حماس" رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في حين شارك رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع لـ"أنصار الله" محمد عبدالسلام.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنّه "جرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية "طوفان الأقصى" ودور جبهة المقاومة".

وأكد المشاركون، وفق الوكالة، على "مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافةال فصائل وجبهات المقاومة".

وأقيمت صباح أمس في طهران مراسم تشييع جثمان رئيسي ورفاقه بحضور أعداد غفيرة من الشعب الإيراني والمسؤولين المحليين والأجانب.