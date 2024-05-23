المرصد الاوروبي: وفد من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان ولا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه

أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن "وفداً من صندوق النقد الدولي يزور لبنان"، مشيراً الى أنه "كان سبق للمسؤولين فيه ان اعلنوا سابقا عن بدء السير بمفاوضات من أجل اقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مبلغ ٣ مليار دولار يساعد لبنان في ازمته".
ولفت المرصد، الى أن "ما ينتظره اللبنانيون اليوم هو البدء بالاصلاحات من أجل تقدم الوضع في البلاد ولكن الأهم من هذا كله يبقى ملف استعادة الودائع المحجوزة في المصارف"، معتبرا انه "لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه وبتطبيق قانون النقد والتسليف يمكن اعادة أموال الناس".
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