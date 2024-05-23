رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية عاد الطلاب الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي في كفردجال

عاد رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية اكرم ابو شقرا، الطلاب الذين اصيبوا بالعدوان الاسرائيلي الذي استهدف سيارة بغارة على طريق كفردجال - النبطية وادى الى جرح 3 طلاب، نقلوا الى مستشفى النبطية الحكومي.

واطمأن ابو شقرا الى صحة وسلامة الطلاب من الاطباء المعالجين، وقال اثر الزيارة: "مرة اخرى تمتد يد العدو الصهيوني لتطال الابرياء، فقد استشهد استاذ ثانوي من ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية محمد فران، كما اصيب طلاب من مدرسة شوكين الرسمية ونحمد الله ان اصاباتهم خفيفة، ونعتبر ان الاعتداءات الاسرائيلية لن تثنينا عن تأدية رسالتنا التربوية على اكمل وجه وهي من ضمن مقاومتنا التربوية".

بدوره تابع المدير العام للمستشفى حسن وزني، وضع الطلاب الجرحى وعلاجهم.